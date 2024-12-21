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Yolcuya kızan İETT otobüsü şoförü otobüsü bırakıp gitti

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Beşiktaş'ta ilginç anlar yaşandı. Yolcu tarafından tehdit edildiğini iddia eden İETT otobüsü şoförü, yolun ortasında aracı bırakarak gitti. Polisin müdahale etmeye çalıştığı şoför sinirlenerek çantasını yere fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beşiktaş'ta yolcu tarafından tehdit edildiği iddia edilen bir İETT otobüs şoförü, yolun ortasında aracını bırakıp gitti.

ŞOFÖR ÇANTASINI ALARAK OTOBÜSTEN İNDİ

Olay, 18 Ekim Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 55ET hat numaralı İETT otobüsünün şoförü, bir yolcu tarafından tehdit edildi. Şoför, el frenini çekerek bir anda aracı durdurdu. Öfkelenen şoför ardından çantasını da alarak otobüsten inip uzaklaşmaya çalıştı.

Yolcuya kızan İETT otobüsü şoförü otobüsü bırakıp gitti

İLGİNÇ ANLAR KAMERADA

O sırada durumu fark eden trafik polisleri şoförü durdurmaya çalıştı. "Abi gitmiyorum" diyen şoför, çantasını alıp defalarca yere fırlatıp bağırdı. Polisin ikna etmeye çalıştığı öfkeli şoför, bir süre daha bağırdıktan sonra otobüse bindi. Şoför daha sonra otobüsü yol kenarına çekip indi ve olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yolcuya kızan İETT otobüsü şoförü otobüsü bırakıp gitti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelih Bayrak:

bunu görevinden almayan İBB de en az bunun kadar suçlu ne güzel dünya oh gitmezmis

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Haber YorumlarıEmre Siskolu:

Bu haber eski neden bu gün olmuş gibi yayınlıyorsunuz.

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