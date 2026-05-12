İett: Sarıyer'deki Otobüs Yangınıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Güncelleme:
İETT, Sarıyer'de seyir halindeki otobüsün motorunda yangın çıkması üzerine yolcuların hızla tahliye edildiğini, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığını, konuyla ilgili detaylı teknik soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul toplu taşıma ağının Sarıyer ayağında hareketli dakikalar yaşandı. Merkez Mahallesi Su Deposu Durağı mevkisinde seyir halinde olan 59RK (Rumeli Hisarüstü - Sarıyer) hatlı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden araç şoförü, otobüsü kontrollü bir şekilde güvenli bir alana park ederek yolcuların tahliyesini gerçekleştirdi. Yolcuların kısa sürede araçtan indirilmesi sayesinde olası bir yaralanmanın önüne geçildi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, motor kısmındaki alevlere müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

İETT AÇIKLAMASI

İETT tarafından yapılan çıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12 Mayıs 2026 tarihinde (bugün) Sarıyer İlçesi Merkez Mahallesi, Su Deposu Durağı Mevkiinde 59RK hattında görev yapan İETT aracımızın motorunda bir yanma meydana gelmiştir. Araç güvenli bir alana park edilerek yolcular tahliye edilmiştir ve etkilenen herhangi bir yolcumuz bulunmamaktadır. Yapılan ilk incelemede aracın tüm bakımlarının zamanında ve eksiksiz olarak yapıldığı belirlenmiş, kesin sebep için detaylı idari ve teknik soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: ANKA
