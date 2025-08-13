İETT Otobüsünden Kopan Parça Akaryakıt İstasyonuna Düştü


Güncelleme:

Arnavutköy'de seyir halindeki bir İETT otobüsünün tavanından kopan parça, akaryakıt istasyonu önünde bekleyenlerin üzerine doğru savruldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ARNAVUTKÖY'de seyir halindeki İETT otobüsünün tavanından kopan bir parça, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda bekleyenlere doğru savruldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir İETT otobüsünün tavanından kopan parça, rüzgarın da etkisiyle akaryakıt istasyonuna doğru savruldu. Bu sırada istasyon içerisinde araçlarının yanında bekleyen kişiler panik yaşadı. Otobüsten kopan parçanın istasyona doğru savrulduğu anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
