Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı kadın yaralandı

Güncelleme:
Fatih'te dönüş için manevra yapan İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki kadına çarptı. Kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

FATİH'te ışıklarda dönüş için manevra yapan İETT otobüsü yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Kazada yaralanan kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı Pazartekke Tramvay Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Y.Y. idaresindeki Kağıthane - Topkapı seferini yapan seyir halindeki 34 TP 5536 plakalı İETT otobüsü, ışıklarda dönüş için manevra yaparken yolun karşısına geçmek isteyen A.C.(22)'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen A.C. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan otobüs şoförü Y.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
