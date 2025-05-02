İETT Otobüsü Emniyet Şeridinde İlerletti

İETT Otobüsü Emniyet Şeridinde İlerletti
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Gaziosmanpaşa'da bir İETT otobüsünün yoğun trafikte emniyet şeridinden ilerlediği anlar motosiklet sürücüsü tarafından kaydedildi. Görüntüler, otobüsün trafik kurallarını ihlal ettiğini gösteriyor.

Gaziosmanpaşa'da bir İETT otobüsünün yoğun trafikte emniyet şeridinde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Mevlana Mahallesi TEM Otoyolu bağlantısında emniyet şeridinden ilerleyen İETT otobüsü, arkasından gelen motosiklet sürücüsü tarafından kayda alındı.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, İETT otobüsünün yoğun trafikte emniyet şeridinden ilerlediği anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Büşra Uğur - Güncel
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