IEA Başkanı Fatih Birol, NATO büyükelçileriyle enerji güvenliği risklerini ele aldı

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelerek NATO büyükelçileriyle enerji güvenliği risklerini görüştü.

Birol, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Rutte ile tanışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Brüksel'deki karargahta NATO büyükelçilerine de hitap ettiğini aktaran Birol, dünyada değişen enerji güvenliği risklerini ve bunların ekonomik güvenlik ile ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini büyükelçilerle ele aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA