Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

IEA Başkanı Fatih Birol, NATO büyükelçileriyle enerji güvenliği risklerini ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Birol, NATO büyükelçilerine dünyada değişen enerji güvenliği riskleri ile bunların ekonomik ve ulusal güvenliğe etkilerini anlattı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelerek NATO büyükelçileriyle enerji güvenliği risklerini görüştü.

Birol, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Rutte ile tanışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Brüksel'deki karargahta NATO büyükelçilerine de hitap ettiğini aktaran Birol, dünyada değişen enerji güvenliği risklerini ve bunların ekonomik güvenlik ile ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini büyükelçilerle ele aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Barcelona, Raphinha'nın sözleşmesini uzattı

Ve sonunda beklenen imzayı attı!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti

Vahşet bu evde yaşandı! Sevgilisi eve geldi, ikisinin cesedi çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlık11

Eşinin yaptığı olay oldu! Herkes konuşuyor
Muş'ta kuyumcuya giren yaşlı adamdan bastonlu soygun şakası! O anlar kamerada

Bastonunu doğrultup 'Bu bir soygundur' dedi! Kuyumcu donup kaldı
Afyonkarahisar'da katliam: 3 ayrı noktada 8 kişi pompalı tüfekle öldürüldü52

3 ayrı noktada dehşete düşüren cinayetler! Ölü sayısı yükseldi
Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam35

İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Maç çok hızlı başladı

Milyarder moda patronundan galada ünlü oyuncuya taciz skandalı!

Milyarder moda patronundan galada ünlü oyuncuya taciz skandalı!