İdris Şahin, Deva Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin'in Kardeşlerinin Hatay'da Enkaz Altında Kaldığını Duyurdu

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, “Eski Adalet Bakanımız, partimizin Teşkilat İşleri Başkanı Sayın Sadullah Ergin ile telefonda konuştum. Sadullah Bey’in tüm yakınları ve kardeşlerinin enkaz altında olduğunu fakat onların kurtarılması için gerekli arama kurtarma çalışmalarının ne yazık ki yapılamadığını bizlerle üzülerek paylaştı” dedi.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "Eski Adalet Bakanımız, partimizin Teşkilat İşleri Başkanı Sayın Sadullah Ergin ile telefonda konuştum. Sadullah Bey'in tüm yakınları ve kardeşlerinin enkaz altında olduğunu fakat onların kurtarılması için gerekli arama kurtarma çalışmalarının ne yazık ki yapılamadığını bizlerle üzülerek paylaştı" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu sabah saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremden Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis de etkilendi. Bugün saat 13.24'te ise Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin'in kardeşlerinin Hatay'da enkaz altında olduğunu söyledi. Şahin şöyle konuştu:

"ARAMA KURTARMA EKİPLERİ AÇISINDAN DA BÜYÜK BİR YIKIM İÇİNDE OLDUĞUMUZU ÖĞRENMİŞ OLDUK"

"Sizleri Hatay ile ilgili bir hususta bilgilendirmek istiyoruz. Biraz evvel eski Adalet Bakanımız, partimizin Teşkilat İşleri Başkanı Sayın Sadullah Ergin ile telefonda konuştum. Kendisi sabahın ilk saatlerinde memleketi Hatay'a ulaşmak için Ankara'dan yola çıktı. Ancak Hatay'a akşam geç saatlerde varabildi. Telefon görüşmemizde Hatay'ın büyük bir yıkıma maruz kaldığını bizlere iletti.

Özellikle arama kurtarma ekipleri açısından da büyük bir yıkım içinde olduğumuzu öğrenmiş olduk. Yine EPDK'nın açıklamasına rağmen bölgede akaryakıt temininde büyük bir sorun olduğunu öğrendik. Sadullah beyin tüm yakınları ve kardeşlerinin enkaz altında olduğunu fakat onların kurtarılması için gerekli arama kurtarma çalışmalarının ne yazık ki yapılamadığını bizlerle üzülerek paylaştı."