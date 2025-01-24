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İDOB'un 'La Traviata' Operası Prömiyerini Gerçekleştirdi

İDOB'un 'La Traviata' Operası Prömiyerini Gerçekleştirdi
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yeni prodüksiyonu 'La Traviata'nın prömiyerini Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Operanın sahne düzenlemesi Başrejisör Recep Ayyılmaz tarafından yapıldı ve birçok önemli sanatçı temsilde yer aldı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) yeni prodüksiyonu "La Traviata" operasının prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirildi.

Hem müziği hem de hikayesinin derin trajedisi ve karakterlerinin unutulmazlığıyla dikkati çeken eseri, Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Recep Ayyılmaz sahneye koydu.

Alexandre Dumas'nın 1848'de kaleme aldığı "Kamelyalı Kadın" romanı, elde edilen başarının ardından, edebiyat dünyasının yanı sıra tiyatro ve bale gibi sahne sanatlarında da unutulmaz bir eser oldu.

Giuseppe Verdi'nin, operatik bir başyapıta dönüştürdüğü, opera tarihinin en çok sahnelenen ve hayranlık uyandıran eserlerinden biri olarak öne çıkan "La Traviata"nın librettosunu Francesco Maria Piave kaleme aldı.

Temsilde "Violetta Valery" rolünde Dilruba Bilgi, "Alfredo Germont" rolünde Mert Süngü, "Giorgio Germont" rolünde Serhat Konukman, "Flora Bervoix" rolünde Elif Tuğba Tekışık, "Gastone" rolünde Yoel Keşap, "Barone Douphol" rolünde Burak Kul, "Marchese d'Obigny" rolünde E. Erdem Gedik, "Dottore Grenvil" rolünde Erdem Sakarya, "Annina" rolünde Gülgün Özyiğit, "Giuseppe" rolünde Anıl Önder, "Comissionario" rolünde Çağdaş Bektaş, "Alexandre Dumas"(fils) rolünde Selim Borak ve "Guiuseppe Verdi" rolünde Oktay Aksoy yer aldı.

İDOB Orkestrasını Alessandro de Marchi, İDOB Korosunu Paolo Villa'nın yönettiği eserde, koreografilere Kürşat Kılıç imza attı.

Ayyılmaz'ın, dramaturjisini de üstlendiği operanın dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını da Yakup Çartık hazırladı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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