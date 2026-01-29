Haberler

"Don Giovanni" operası AKM'de sanatseverlerle buluşacak

Güncelleme:
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Mozart'ın ünlü eseri 'Don Giovanni'yi Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturacak. Eser, 5, 7 ve 11 Şubat'ta sahne alacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Mozart'ın ünlü operası "Don Giovanni"yi Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) sahneleyecek.

Eser, 5, 7 ve 11 Şubat'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Lorenzo da Ponte'nin kaleme aldığı, librettosu ile kara komedi olarak tanımlanan eser, insan doğasının en iyi ve en kötü yanlarını sergiliyor.

Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eserde, İDOB Orkestrasını dönüşümlü olarak İbrahim Yazıcı ile Christian Blex yönetecek. ?????

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
