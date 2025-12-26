"Fındıkkıran" balesi AKM'de sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Rus besteci Piyotr Ilyich Çaykovski'nin 1891'de bestelediği son eseri "Fındıkkıran" balesini kapalı gişe olarak sahneledi.

"Yeni yıl klasiği" olarak dünyadaki önde gelen bale topluluklarının repertuvarında yer alan eser, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Çaykovski'nin besteleri ve Marius Petipa'nın librettosu ile bale tarihinin sevilen eserlerinden biri olan Fındıkkıran, küçük Clara Stahlbaum'ın, yeni yıl hediyesi olarak verilen fındıkkıran oyuncağıyla çıktığı rüya dolu yolculuğu anlatıyor.

Fındıkkıran balesinde Büşra Ay, Batur Büklü, Berkay Günay, Berin Günay, Nuri Arkan, Alkış Peker, Ayşe Kıran, Tülay Yalçınkaya, Özerk Tozkoparan, Elifsu Pamukçu, Can Bezirganoğlu ve Bahadır Ovacıklı ile birçok dansçı performans sergiledi.

Eserin reji ve koreografisini Mehmet Balkan üstlendi. Zdravko Lazarov'un orkestra şefi olarak yer aldığı gösteri, Lale Balkan tarafından sahneye konuldu.

Dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını Taner Aydın, video prodüksiyonunu Ahmet Şeren'in üstlendiği eser, 29 ve 30 Aralık'ta yeniden izleyicinin beğenisine sunulacak.