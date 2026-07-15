İDOB'tan "Vatan Uğruna: İrade Bizim, Zafer Bizim" konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Vatan Uğruna: İrade Bizim, Zafer Bizim" konseri verdi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konserde, Ahmed Adnan Saygun, Nevit Kodallı, İlhan Baran, Bela Bartok, Turgay Erdener ve İlke Karcılıoğlu'nun eserlerinden oluşan repertuvar seslendirildi.

Solistler Aslı Ayan, Efe Doğrukul, Uğur Etiler, Nesrin Gönüldağ ve Berke Tükenmez, piyanoda Gizem Dalkılıç eşliğinde eserleri yorumladı.

Programda ayrıca Nice Özbay, Aylin İdil İrey, Alara Açıkbaş ve Fernur Topçu'dan oluşan yaylı çalgılar dörtlüsü de yer aldı.

İDOB tarafından düzenlenen konser, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.