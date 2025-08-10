İDO Feribotu Avşa Adası'na Giderken Kaya ile Çarpıştı
İstanbul'dan Avşa Adası'na giden İDO feribotu, Fener Adası açıklarında kayaya çarparak hasar aldı. Yolcuların panik anları cep telefonlarıyla görüntülendi.
İSTANBUL'dan Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'na giden İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) feribotu, kayaya çarptı. Hasar alan feribot limana yanaştırılırken, yolcuların panik anları cep telefonuyla görüntülendi.
Yenikapı-Avşa Adası seferini yapan İDO feribotu, Marmara ilçesi Fener Adası açıklarında saat 09.30 sıralarında kayaya çarptı. Adaya yaklaşık 500 metre kala kayaya çarpan ve pervanelerinden birinde hasar oluşan feribot, başka bir feribotun yardımıyla limana yanaştı. Kazanın ardından yolcuların yaşadığı panik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaza sonrası tabanından su almaya başlayan feribottaki suyun, vidanjör ile tahliye edildiği öğrenildi.