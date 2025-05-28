İdlib Üniversitesi'nden Gazze'ye Destek Etkinliği

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, üniversite öğrencileri "Vaadimiz Onları Desteklemek" kampanyası kapsamında, İsrail ordusunun saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına destek amacıyla etkinlik düzenledi.

İdlib Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, Gazze'de yaşanan insani drama işaret edilerek, Gazzelilerle dayanışma mesajı verildi.

Etkinlik kapsamında bağış kutuları oluşturulurken, fakülte koridorlarında Gazze'deki durumu yansıtan bilgilendirici panolar ve resimler sergilendi.

Etkinliğe katılan Ziraat Fakültesi öğrencisi Hiyam el-Muslim, AA muhabirine, İsrail ordusunun yaklaşık bir buçuk yıl önce başlattığı savaşa kimsenin 'dur' demediğini ve bu duruma kayıtsız kalınmaması gerektiğini belirtti.

Bir buçuk yıldır devam eden savaşı dünyanın durduramadığını söyleyen Muslim, "Kimse buna 'dur' demiyor. En azından bizler sosyal medya platformlarında bu konulara dikkati çekmeliyiz. Bu, Gazze'deki kardeşlerimiz için yapabileceğimiz en basit ama anlamlı şeydir." dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Münzir Ahmed Şehade de düzenlenen destek kampanyasının, İdlib Üniversitesinin zorluklar ve devrim ortamı içinde yetişmiş genç öğrencilerinin içten gelen bir çağrısı olduğunu söyledi.

Şehade, Gazze halkıyla dayanışma göstermenin bir tercih değil, insani bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Onlarla tek yürek olmaya çalışıyoruz. Allah'tan dileğimiz nasıl ki bizi Suriye'de özgürleştirdiyse Gazze'yi de özgürleştirmesi ve onları da en kısa zamanda zafere ulaştırmasıdır." diye konuştu.

"Gazze halkının yanında durmak bir seçenek değil, bir görevdir"

Tıp Fakültesi öğrencisi Riyad Kurdi de Gazze halkını destekleyen her sesin susturulmaya çalışıldığı bir dönemde, üniversite öğrencilerinin "Vaadimiz Onları Desteklemek" kampanyasını başlatma kararı aldığını belirtti.

Kurdi, Gazze'de yaşanan acıların Suriyeliler için yabancı olmadığını ifade ederek, "Enkaz altındaki görüntüler, çocukların çığlıkları, annelerin gözyaşları bizler için tanıdık. Bu yüzden Gazze halkının yanında durmak bir seçenek değil bir görevdir." dedi.

Suriye halkının yakın geçmişte Gazze'de yaşananlara benzer acılar yaşadığını hatırlatan Kurdi, "Bu nedenle, en azından bir sözle, bir fotoğrafla ya da küçük bir bağışla yanlarında olmamız gerekiyor. Bugün yapılan bir bağış, yarının zaferine dönüşebilir. Çünkü hakikatin zaferi, fedakarlıkla başlar." ifadesini kullandı.