Haberler

İdlib'de savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin İdlib kırsalında çocukların oyun oynadığı sırada bir kuyuda bulunan savaş kalıntısı mayının infilak etmesi sonucu 4 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı.

Suriye'nin İdlib kırsalında savaş kalıntısı mayının infilak etmesi sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

Suriye Sivil Savunma Müdürlüğü, İdlib'in Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu toplama kuyusuna taş atmaları sonucu içeride bulunan patlayıcı maddenin infilak ettiğini açıkladı.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada 4 çocuğun yaşamını yitirdiği, 3 çocuğun ise yaralandığı belirtildi. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporuna göre, Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntılarının patlaması sonucu 688 kişi hayatını kaybetmiş, 1865 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Eşref Musa
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller 'acilen' genel merkeze çağrıldı

Karar sonrası Özel'den ilk hamle! Hepsini Genel Merkez'e çağırdı

'Mutlak butlan' kararı dünya basınında

Mutlak butlan dünya basınında: Liderlik krizi, erken seçim...
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

Gözaltına alınan ünlüler böyle görüntülendi: Adli Tıp'a sevk edildiler
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
'Mutlak butlan' kararı çıkan kurultay davasını açan Lütfü Savaş’tan ilk açıklama

Mutlak butlana giden yolu başlatan isim konuştu
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

CHP'den ilk Kılıçdaroğlu hamlesi geldi