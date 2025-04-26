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İdlib'de 1500 Öğrenci İçin Kur'an-ı Kerim İcazet Töreni Düzenlendi

İdlib'de 1500 Öğrenci İçin Kur'an-ı Kerim İcazet Töreni Düzenlendi
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Suriye'nin İdlib ilinde, Kur'an-ı Kerim kursunu tamamlayan yaklaşık 1500 öğrenci için icazet töreni gerçekleştirildi. Törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve öğrencilerin aileleri de katıldı.

Suriye'nin İdlib ilinde Kur'an-ı Kerim kursunu tamamlayan yaklaşık 1500 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

İdlib'in kuzey kırsalında Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamlayan 13 ila 35 yaşlarındaki 1493 öğrenci için İdlib Stadyumu'nda düzenlenen törene, hafızlar ile aileleri katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu.

Organizasyonun iletişim sorumlusu Muhammed El Eyhem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Darul Vahi eğitim kurumları bünyesinde 74 okul ve 28 Kur'an anaokulundaki öğrencilerin hafızlıklarını tamamladığını söyledi.

Eyhem, Darul Vahi kurslarında öğrencilere, Kur'an-ı Kerim, ahlak ve edebiyat derslerinin yanı sıra tüm bilimsel derslerin verildiğini belirtti.

Muhammed El Eyhem, icazete hak kazananlar arasında, "senedi muttasıl (kesintisiz icazet silsilesi)" ile icazet alan 84 kişinin de bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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