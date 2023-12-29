İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında İncelemelerde Bulundu
İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Anıl Adıgüzel, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Kaymakam Adıgüzel, personel ile görüşerek bilgi aldı ve havalimanındaki kurtarma ve yangın istasyonunu ziyaret etti.
İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Anıl Adıgüzel, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında incelemelerde bulundu.
Kaymakam Adıgüzel, gerçekleştirdiği ziyarette personel ile görüştü, Havalimanı Müdürü Şükrü Benek'ten bilgi aldı.
Adıgüzel daha sonra havalimanındaki kurtarma ve yangın istasyonunu ziyaret etti.