Şırnak'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Kazada sürücü ile 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.T'nin (43) kullandığı 34 AJ 7190 plakalı otomobil, Cizre-Nusaybin D-400 kara yolunun İdil ilçesine bağlı Çığır köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki A.Y. (56) ve M.K. (51) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan