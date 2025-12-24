Haberler

Şırnak'ta 2 grup arasında bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı, 4 gözaltı

Güncelleme:
Şırnak'ın İdil ilçesinde bir grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. 4 şüpheli gözaltına alınırken, kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı Sırtköy beldesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Z.B. ile R.A., D.A., İ.A. ve M.A. arasında bliinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.A., yanında bulunan bıçakla Z.B.'yi sırtından yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Z.B., ilk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, R.A., D.A., İ.A. ve M.A. gözaltına alındı. Soruşturma başlatılırken, diğer yandan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber ve Görüntü: Sekvan KÜDEN /ŞIRNAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
