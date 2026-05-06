Şırnak'ta "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinliği yapıldı

Şırnak'ın İdil ilçesinde Oymak İlkokulu'nda 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' temasıyla bahar şenliği düzenlendi. Öğrenciler çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Oymak köyündeki ilkokulun bahçesinde yapılan şenliğe katılan öğrenciler, palyaço gösterisi, şişme oyun parkı, uzay istasyonu ve diğer oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan, AA muhabirine, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" okullarda etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Etkinliklerle öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemeyi amaçladıklarını ifade eden Arslan, "Bahar şenliğimizde çocuklarımız etkinliklerle bir araya geldi. Parkur oyunları ve uzay istasyonuyla kişisel becerilerini sergileme şansı yakaladılar. Bu tür etkinliklerle çocuklarımız daha çok sosyalleşme imkanı buluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Hürrem Sultan Gültekin, şenlikte şişme oyun parkında ve bir çok etkinlikte yer aldığını ve güzel bir gün geçirdiğini belirtti.

Emine Demir de şenliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek,"Çok güzel bir gündü. Bir çok oyun alanı vardı, palyaçolar ile çok eğlendik." ifadelerini kullandı.

Şenlikte, katılımcılara köyde yaşayan kadınlar tarafından hazırlanan yemek ve içecekler ikram edildi.

Etkinliğe, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Belediye Başkanı Türkan Kayır, kamu kurum temsilcileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
