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İddiaya göre Sultangazi'de İSKİ kazısı sonrası yol çöktü, araçlar mahsur kaldı

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İddiaya göre Sultangazi'de İSKİ kazısı sonrası yol çöktü, araçlar mahsur kaldı Haber Videosunu İzle
İddiaya göre Sultangazi'de İSKİ kazısı sonrası yol çöktü, araçlar mahsur kaldı
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Sultangazi Cebeci Mahallesi 2454 Sokak'ta sağanak sırasında yol çöktü. İddiaya göre İSKİ ekiplerinin kazı çalışmasının ardından gerekli tedbirler alınmadan bırakılan yolda bazı araçlar mahsur kaldı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

SULTANGAZİ'de İSKİ ekiplerinin kazı çalışmasının ardından gerekli tedbirlerin alınmadan bırakıldığı öne sürülen yolda, sağanak sırasında çökme meydana geldi. Çöken yolda araçlar mahsur kaldı.

Olay, Cebeci Mahallesi 2454 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmasının ardından yolun gerekli tedbirlerin alınmadan bırakıldığı öne sürüldü. Bölgede etkili olan yağışın ardından yolda çökme meydana geldi. Yolun bir bölümünde oluşan çukur nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar çöken alanda mahsur kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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