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İddiaya göre Aksaray'da kadın eski eşinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti

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İddiaya göre Aksaray'da kadın eski eşinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti
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İddiaya göre Aksaray'da 33 yaşındaki kadın, 2021'de boşandığı eski eşiyle Tacin Mahallesi'ndeki evde tartıştı; kavgada bıçakla yaralandı. Kendisini ihbar eden eski eş polise teslim olurken, sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Aksaray'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

İddiaya göre, Tacin Mahallesi'ndeki evde Şefika Yeşildağ (33) ile 2021 yılında boşandığı eşi Osman O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Yeşildağ bıçakla yaralandı. Polisi arayarak kendisini ihbar eden Osman O, kısa sürede adrese gelen güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yeşildağ'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
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