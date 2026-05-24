İddia: Bilgi Üniversitesi'ni kapatma kararından geri dönüldü

TMSF'nin el koyduğu Can Holding'in sahibi olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması krize yol açtı. Öğrencilerin eğitime devam edeceği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde birçok bölümün olmaması nedeniyle günlerdir protestolar devam ederken, Bilgi Üniversitesi'nin kapatma kararından geri dönüldüğü iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruma el attığı öne sürülürken, bilgi henüz doğrulanmadı.

  • İstanbul Bilgi Üniversitesi, TMSF'nin Can Holding'e el koymasının ardından resmen kapatıldı.
  • Kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle Bilgi Üniversitesi'nin kapatılma kararından geri dönüldüğü iddia edildi.
  • İddiayı doğrulayan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Can Holding’e el koymasının ardından, holding bünyesindeki İstanbul Bilgi Üniversitesi geçtiğimiz günlerde resmen kapatıldı. Öğrencilerin Mimar Sanat Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitime devam edeceği öğrenilirken, birçok bölümün olmaması yeni kriz doğurdu. Öğrenciler günlerdir eylem yaparken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

"BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YENİDEN AÇILIYOR" İDDİASI

Kulislerde konuşulan iddiaya göre, krize Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı. Bilgi Üniversitesi'nin kapatılma kararından geri dönüldüğü öne sürüldü. Gözler Resmi Gazete'ye çevrilirken, henüz iddiayı doğrulayan bir açıklama yapılmadı.

CAN HOLDİNG'E YÖNELİK OPERASYON

Eylül 2025'te Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding'e bağlı şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuş ve kayyum atanmıştı. Bu operasyon kapsamında üniversitenin bağlı olduğu Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'nın yönetimi de mahkeme kararıyla görevden alınarak yerine YÖK üyelerinin de yer aldığı yeni bir kayyum heyeti getirilmişti.

Turan Yiğittekin
Özgür Özel'den 'kurultay' açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı

Özgür Özel isteğini açıkça söyledi, gözler şimdi Kılıçdaroğlu'nda
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhammed Cihat Altın:

tmsf el koyup bir süre sonra üniversite başka bir holdinge vermesi gerekir aynı haliç gibi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

