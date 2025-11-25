İDDEF, Sudan'daki İhtiyaç Sahiplerine Acil Yardım Gönderdi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), hayırseverlerin desteğiyle Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine acil gıda ve insani yardım ulaştırdı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ağır insani krizin etkisi altındaki Sudan için İDDEF tarafından başlatılan "Sudan Acil Yardım" kampanyası kapsamında hazırlanan gıda kolileri, temiz su, hijyen ürünleri ve çeşitli ilk yardım malzemeleri bölgeye ulaştırılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Bölgede sıcak yemek dağıtımı da sürdürülürken, çatışmalardan etkilenen alanlara yönelik yardım çalışmalarına da ihtiyaçlar doğrultusunda kararlılıkla devam ediliyor.

Yardım kampanyasına destek olmak isteyenler, federasyonun internet sitesi, çağrı merkezi ve hesap numaralarından bağışta bulunabilir.