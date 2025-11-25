Haberler

İDDEF, Sudan'daki İhtiyaç Sahiplerine Acil Yardım Gönderdi

Güncelleme:
İnsaana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Sudan'daki acil gıda ve insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardım kampanyası başlattı. Hazırlanan gıda kolileri, hijyen ürünleri ve ilk yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), hayırseverlerin desteğiyle Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine acil gıda ve insani yardım ulaştırdı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ağır insani krizin etkisi altındaki Sudan için İDDEF tarafından başlatılan "Sudan Acil Yardım" kampanyası kapsamında hazırlanan gıda kolileri, temiz su, hijyen ürünleri ve çeşitli ilk yardım malzemeleri bölgeye ulaştırılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Bölgede sıcak yemek dağıtımı da sürdürülürken, çatışmalardan etkilenen alanlara yönelik yardım çalışmalarına da ihtiyaçlar doğrultusunda kararlılıkla devam ediliyor.

Yardım kampanyasına destek olmak isteyenler, federasyonun internet sitesi, çağrı merkezi ve hesap numaralarından bağışta bulunabilir.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
