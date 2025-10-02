Haberler

İDDEF, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Yönelik Saldırısını Kınadı

İnsan Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınayarak, bu müdahalenin insanlığın vicdanında derin bir yara açtığını belirtti.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

İDDEF'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Soykırımcı İsrail, insani yardım ve aktivistleri taşıyan Küresel Sumud Filosu'na müdahalede bulunuyor. Gazze'ye yalnızca insani yardım götüren filoya yapılan bu saldırı, insanlığın vicdanında derin bir yara açmıştır. Gazze'ye yalnızca insani yardım götüren filoya yapılan saldırıyı ve soykırımcı İsrail'i şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
