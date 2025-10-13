Haberler

İDDEF, Gazze'de Barınma Yardımları İçin İlk Etapta 500 Çadır Gönderdi

İDDEF, Gazze'de Barınma Yardımları İçin İlk Etapta 500 Çadır Gönderdi
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze'de ateşkesin ardından barınma yardımları çerçevesinde hazırladığı 500 çadırı bölgeye ulaştırdı. Dernek, evsiz kalan aileler için gıda ve barınma yardımlarını sürdürüyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından, barınma yardımları kapsamında ilk etapta hazırladığı 500 çadırı bölgeye ulaştırdı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve soykırımına karşı 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürülen yardım çalışmaları ateşkes sonrası hızlandırıldı.

Altyapı ve üstyapının yerle bir olduğu bölgede, başta gıda olmak üzere barınmaya yönelik çalışmalarını sürdüren İDDEF, sokakta yaşamak zorunda kalan aileler için hem yaşam çadırları kuruyor hem de gıda yardımlarını teslim ediyor.

Gazze'deki sivillerin yaralarını sarmak, güvenli bir alan oluşturmak, yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için ilk etapta 16 metrekare büyüklüğünde, su geçirmeyen ve yangına dayanıklı 500 çadır kuzey bölgelere ulaştırıldı.

Yaz aylarında sıcaktan koruma sağlayan çadırlarda, kış aylarında soba kurulabilmesi için boru çıkış sacı yer alıyor.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
