İçişleri ve Tarım Bakanları sahipsiz hayvanlar için toplandı, mama üretimi görüşüldü

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Bakanlıkta yapılan toplantıda, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların ele alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığından toplantıya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar ve sahadaki son durum değerlendirildi.

Toplantıda, Teftiş Kurulu Başkanı Yavuz Selim Akkoç, sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Sokak hayvanlarının toplanmasına ilişkin belirlenen hedef sayılarda gelinen son durum ve illerde yürütülen çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, atık besin maddelerinin hayvan yemine dönüştürülmesi amacıyla mama üretim tesisi kurulan illerdeki çalışmalar ele alındı.

Sokak hayvanlarına yönelik illerde yürütülen uygulamalar ve süreçte gelinen aşama toplantıda değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından sahada yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, "Sahipsiz sokak hayvanlarının usulüne uygun olarak toplanıp toplanmadığını yerinde gördüler. Bunların bakımları, kısırlaştırılmaları, tedavileri, sahiplendirmeleri, bakımlarının usulüne uygun yapılıp yapılmadığına ilişkin güzel bir çalışma oldu." dedi.

Çiftçi, toplantıya ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlayışımız nettir, vatandaşımızın güvenliğini korurken sahipsiz hayvanlarımızın bakımını ve refahını da gözeteceğiz. Bu konuda ihmale yer vermeden, ilgili bütün kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımı

Bakan Yumaklı da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda, hayvan bakımevlerinin fiziki şartlarını, kısırlaştırma ve rehabilitasyon süreçlerini ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplantımızda, atık gıdaların değerlendirilerek hayvan mamasına dönüştürülmesine yönelik uygulanabilir modellerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Önceliğimiz, vatandaşlarımızın can güvenliğini teminat altına alırken, sahipsiz hayvanların yaşam hakkını ve refahını korumaktır. İlgili tüm kurumlarımızın sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirdiği, sahada somut sonuçlar üreten ve toplumsal hassasiyetleri gözeten yönetim anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz."

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Tarım ve Orman Bakan yardımcıları Ahmet Gümen ve Abdülkadir Polat, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Yusuf Erkan Özçelik, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve AK Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir ile İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez katıldı.

Kaynak: AA