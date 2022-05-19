İçişleri Bakanlığının dijital dönüşümü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıtıldı - Haberler

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İçişleri Bakanlığının dijital dönüşümü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıtıldı

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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İçişleri Bakanlığının dijital dönüşümü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıtıldı

İçişleri Bakanlığının güvenlik, nüfus, uyuşturucuyla ve kadına şiddetle mücadele başta olmak üzere çok sayıda alanda hayata geçirdiği dijital uygulamalar ve kullandığı yerli cihazlar, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıtıldı.

İçişleri Bakanlığının güvenlik, nüfus, uyuşturucuyla ve kadına şiddetle mücadele başta olmak üzere çok sayıda alanda hayata geçirdiği dijital uygulamalar ve kullandığı yerli cihazlar, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıtıldı.

ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda İçişleri Bakanlığının standı da yer aldı.

Fuarda, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün dijital dönüşüm sürecindeki yeni adımları anlatılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığının yerli üretim insansız su altı aracı ile Jandarma Genel Komutanlığının helikopter simülasyonu da büyük ilgi gördü.

Fuarda ayrıca yüz tanıma sisteminin yanı sıra lazer silahlı bomba imha dronu Eren, bomba imha robotu Ertuğrul'un da aralarında yer aldığı yeni ekipmanlar tanıtıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının dedektör köpekleri "Maşa" ve "Badem"in gösterileri de ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Sahil Güvenlik, geri dönüşüm, Jandarma, Fuar, Güncel, Haberler

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