İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, fırtına nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin bulunduğu Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, bugün Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Yarın ise İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yarın ve cumartesi ise Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli rüzgar, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli rüzgar ile yer yer kısa süreli fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.

Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Kaynak: AA