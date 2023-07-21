İçişleri Bakanlığı, Terör Örgütüne Finansman Sağlayan Şüphelileri Gözaltına Aldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütüne finansman sağlayan ve Konya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Güllüşan Kandemir ile D.İ.'nin fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçuna ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, terörle mücadele birimleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelendi. İncelemede, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli Güllüşan Kandemir ve D.İ., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan A.K. ve H.Ö. hakkında da 'aranma' kaydı çıkarıldı.Güllüşan Kandemir'in; PKK/KCK terör örgütü KCK Yürütme Konseyi Üyesi, PKK Merkez Komite Üyesi ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile birlikte terör örgütü kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın ve yine örgütte sorumlu düzeyde faaliyet göstermiş olan Hayati Deniz Kaytan'ın kardeşi olduğu belirlendi. Kandemir'in örgütün sözde 'Dış Koordinasyon' sorumlusu olarak cezaevlerinde tutuklu/hükümlü olarak bulunan örgüt mensupları ve aileleriyle irtibatlı olduğu, örgütten aldığı talimatları örgüt mensuplarına ileten kişilerden olduğu tespit edildi.