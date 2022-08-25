İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu teslim oldu Güncel Haberler İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi. İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi" ifadeleri kaydedildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci İçişleri Bakanlığı PKK Güncel Haberler

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