İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu teslim oldu
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İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.
İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi" ifadeleri kaydedildi.