Haberler

İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yaptı. Kurum dışı kadrolar kapatılırken, ilçe müdürü pozisyonları için hizmet süresi şartları yükseltildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; mevcut yönetmelikte kurum dışı personele açık olan il sivil toplumla ilişkiler müdürü ve sosyal etüt ve proje müdürü kadroları kurum dışı personele kapatılarak, sadece kurum içi personelden atama yapılması sağlandı. İl basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosuna kurum içinden veya kurum dışından personel atanabilmesi için mevcut yönetmelik sabit bırakılırken, ayrı bir fıkrada düzenlemeye gidildi. Basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosuna atananların görev yerlerinin değiştirilmesi istenildiğinde ya da görevden alınmaları halinde 'Daha önce görev yaptıkları kadro veya denk kadro unvanına Bakanlıkça atanabilirler' maddesi eklendi.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ihdas edilen kadrolar yönetmelik kapsamına alındı. Atama yetkileri düzenlendi ve uygulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle il yazı işleri müdürü kadrosuna Personel Genel Müdürlüğü'nün teklifi üzerine bakan onayıyla atama yapılacağı da hüküm altına alındı.

HİZMET SÜRESİ 3 YILA YÜKSELTİLDİ

İl planlama ve koordinasyon müdürü kadrosuna yönelik yapılan değişiklikle, ilçe müdürü olarak görev yapanlara toplam 10 yıl hizmet süresine sahip olma ve en az 3 yıl il planlama uzmanı olarak görev yapma şartı getirildi. İlçe müdürü olarak görev yapanların il müdürü olarak atanabilmesi için gereken hizmet süresi de 2 yıldan 3 yıla yükseltildi. Hizmet bölgeleri cetvelinde yapılan düzenlemeyle 5 ilin hizmet bölgesi değiştirildi. Buna göre Hatay ve Kahramanmaraş 1'inci bölgeden 2'nci bölgeye, Mardin ve Van 3'üncü bölgeden 2'nci bölgeye, Adıyaman ise 3'üncü bölgeden 4'üncü bölgeye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
8,5 yıl sonra Çin'e ayak basan Trump, karşılama törenini görünce şaşırdı

8,5 yıl sonra bir ilk! Karşılama töreninde şaşkınlığını gizleyemedi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesini öldüren caninin duruşmada ağzını bıçak açmadı! Tek bir şey istedi

Ailesini öldüren caninin ağzını bıçak açmadı! Tek bir şey istedi
Soma Maden Faciası'nın 12. yılı! Sendika üyelerinden adalet çağrısı

Maden faciasının 12. yılı! Soma'da yürüyen sendikalardan kritik çağrı
İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: Annem ve kardeşimle tehdit edildim

Tatlıses ailesinde kriz büyüyor! Torundan şoke eden suçlama geldi
Yağ aldırma ameliyatı oda başkanının sonu oldu

Yağ aldırma ameliyatı oda başkanının sonu oldu
Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar

Kan donduran iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar
Okul bahçesinde acı veda! Öğrenciler de öğretmenler de gözyaşlarına boğuldu

Okul bahçesinde acı veda! Herkes gözyaşlarına boğuldu
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı