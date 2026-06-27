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Göç İdaresi Başkanlığından Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriyelilerin gönüllü dönüş sayılarına ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, 2016'dan bu yana 1 milyon 44 bin 123 Suriyelinin gönüllü döndüğü, 8 Aralık 2024 sonrası ise 700 bin 120 kişinin dönüş yaptığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Türkiye'den Suriye'ye gönüllü dönüş yapan geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilere ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Özdağ'ın, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin iddialarının asılsız olduğu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin zorunlu hale geldiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıkladığı rakamın, 2016'dan bugüne kadar gönüllü olarak Suriye'ye dönen Suriyelilerin toplam sayısını ifade ettiği kaydedildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın paylaştığı sayının ise yalnızca 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönüş yapanlara ilişkin olduğu aktarıldı.

Göç İdaresi Başkanlığının, Türkiye'de bulunan geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilere ilişkin verileri haftalık olarak resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaştığı vurgulanan açıklamada, güncel kayıtlara göre ülkede geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyeli sayısının 2 milyon 255 bin 317 olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2016 yılından bugüne kadar gönüllü geri dönüş yapanların toplam sayısı 1 milyon 44 bin 123, 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönenlerin sayısı ise 700 bin 120'dir. Kamuoyunun, resmi verilerle örtüşmeyen ve kurumlarımızı hedef alan bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur. Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreçleri devlet ciddiyeti ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülmektedir. Bu dönüşler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde gerçekleştirilmektedir."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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