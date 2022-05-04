İçişleri Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Bengi Başer'in '8 milyon göçmene oy kullandırılacak' iddiasına çok sert yanıt

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından '8 milyon göçmenin oy kullanacağı' iddiaları ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Bengi Başer hakkında söz konusu iddialar nedeniyle Göç İdaresi Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

ÇATAKLI "8 MİLYON SURİYELİ SEÇMEN" İDDİASINI YALANLADI

Çataklı, Prof. Dr. Bengi Başer'in iddiaları ile ilgili bir açıklama daha yaparak 8 milyon Suriyeli seçmen iddialarını yalanladı.

Çataklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu hanımefendinin iki problemi var:

Zeka ve cehalet! Okuduğunu anlamayacak kadar akıl fukarası, İnsanlığı utandıracak kadar cahil!

Söylediği 8 milyon Suriyeli seçmen yalanını savunamayacak kadar cesaretsiz…

Son yalanını da söyleyeyim;

MSB'nin söylediği rakam

-İdlip 3.8 milyon

-Zeytindalı ve Fırat Kalkanı 1.2 milyon

-Barış Pınarı 300 bin

Yani Türkiye'de bulunan 3.7 milyon ile Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelerde yaşayan toplam nüfus o, kötü niyetli sözümona akademisyen!"

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