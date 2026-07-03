Haberler

4 İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji verilerine göre bugün Kars, yarın ise Tekirdağ, Kırklareli güneyi ve İstanbul Avrupa Yakası batısında kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşlara sel, su baskını ve yıldırıma karşı tedbirli olma çağrısı yapıldı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün Kars çevrelerinde, yarın ise Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa Yakası'nın batısında yerel kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Kars, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün Kars çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yarın ise Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi.

Bakanlık, vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi

Erkeklerin korkulu rüyası olan kadınla ilgili jet karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim

4 kuzeni hayattan koparan psikologdan dikkat çeken sözler
Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'ı kazanırsa güreş tutacağı hayvanı açıkladı

Kırkpınar'ı kazanırsa güreş tutacağı hayvanı açıkladı
Dünya Kupası'ndaki en güzel gol ödülünü Süper Lig'in yıldızı kaptı

Dünya Kupası'ndaki en güzel gol ödülünü Süper Lig'in yıldızı kaptı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevinden uzaklaştırıldı

Tutuklanan CHP'li belediye başkanı hakkında yeni karar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney'in cenazesinin önünde dua okudu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney'in cenazesi başında!
İlaçlanan ağaçtan topladığı kirazdan yedikten sonra fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

Ağaçtan toplayıp yediği meyve, sonu oldu! Eşi de yaşam savaşı veriyor
Hamaney'in cenaze töreninde Erbakan gözyaşlarını tutamadı

Gittiği cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı