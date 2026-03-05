İçişleri Bakanlığı'ndan 67 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 574 Kilo Madde, 755 Bin Hap Ele Geçirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, son 5 gün içinde 67 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 574 kilogram uyuşturucu madde ile 755 bin 614 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 67 ilde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

İzmir, Muğla, Antalya, Ordu, Ankara, Şırnak, Adana, Aksaray, Gaziantep, Karaman, Hatay, Kırıkkale, Samsun, Kırklareli, Mersin, Osmaniye, Uşak, Erzurum, Manisa, Kastamonu, İstanbul, Zonguldak, Konya, Afyonkarahisar, Bursa, Bartın, Hakkari, Batman, Tekirdağ, Çanakkale, Aydın, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Sakarya, Iğdır, Kırşehir, Karabük, Yalova, Rize, Eskişehir, Van, Isparta, Adıyaman, Şanlıurfa, Ağrı, Elazığ, Amasya, Sivas, Bilecik, Denizli, Bingöl, Kahramanmaraş, Bolu, Kayseri, Burdur, Balıkesir, Edirne, Malatya, Kars, Kütahya, Muş, Niğde, Siirt, Tokat, Sinop ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonlara 895 ekip, 2 bin 237 personel, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı belirtildi.

Operasyonlar sonucu, 574 kilogram uyuşturucu madde ile 755 bin 614 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği, operasyonlar kapsamında, 638 şüphelinin yakalandığı, şüphelilerden 266'sının tutuklandığı, 68'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA