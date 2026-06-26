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İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

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İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji verilerine göre Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzeyi için sarı kodlu sağanak uyarısı yaparken, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olunması istendi.

İçişleri Bakanlığı, sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin bulunduğu Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, yarın Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yere dolu yağışı, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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