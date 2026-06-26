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İçişleri Bakanlığı'ndan Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

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İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli sağanak; Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında ise fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı uyarıldı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yarın Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda, 27 Haziran Cumartesi günü beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya ilişkin vatandaşları uyardı.

Bakanlığın paylaşımında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Açıklamada ayrıca, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Bakanlık, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: ANKA
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