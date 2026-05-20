İçişleri Bakanlığı'ndan Bazı İller İçin "Sarı" Kodlu Meteorolojik Uyarı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, yarın Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı. Paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"20 Mayıs Çarşamba günü; İstanbul'un Anadolu Yakası ile Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Eskişehir'in doğu (Sivrihisar, Günyüzü ve Mihalıççık) ve Ankara'nın güneybatı (Haymana ve Polatlı) kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz'de (Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri) yerel olarak kuvvetli; Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor."

21 Mayıs 2026 Perşembe günü; Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, küçük çaplı dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

