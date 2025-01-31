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İçişleri Bakanlığı Müşaviri Esma Ersin'den Muş'ta Alevi Dernekleriyle Toplantı

İçişleri Bakanlığı Müşaviri Esma Ersin'den Muş'ta Alevi Dernekleriyle Toplantı
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İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin, Muş'un Varto ilçesinde cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle bir araya gelerek Türkiye'nin huzuru için yapılan çalışmaları anlattı.

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin, Muş'un Varto ilçesinde cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen programda konuşan Ersin, Türkiye'nin huzuru adlı toplantının 54'üncüsünün Muş'ta yapıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamlarını ileten Ersin, şunları kaydetti:

"Bir yılı aşkındır illeri ziyaret ediyorum. Sayın bakanımızın selamlarını iletmek ve hemhal olmak için gittim. Türkiye'nin huzuru için ilk günden bugüne çalıştığımız ve her kapıyı çaldığımız 'yeni Türkiye' diye bir mücadelemiz var. Tek derdimiz sizlerle içi içe olmak. Sizlerin Ankara'da bir kapınızın olduğunu bilmenizi istiyorum."

Vali Yardımcısı Abukan ise toplantının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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