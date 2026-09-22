İçişleri Bakanlığı, Manisa Turgutlu'da saldırıya 2 mülkiye 2 polis başmüfettişi sevk etti

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(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Manisa'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen saldırıyla ilgili iki Mülkiye Başmüfettişi ve iki Polis Başmüfettişinin görevlendirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Eylül 2026 tarihinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen menfur saldırı sonrasında bakanlığımız ve devletimizin ilgili tüm birimleri anında harekete geçmiştir.

Güvenlik güçlerimiz ve adli makamlarımızca olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, fail veya faillerin adalet önünde hesap vermesi ve sürecin en ince ayrıntısına kadar incelenmesi amacıyla kapsamlı bir tahkikat sürdürülmektedir.

Meydana gelen olayı her yönüyle incelemek üzere Bakanlığımız tarafından 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilerek derhal Manisa'ya sevk edilmiştir. Olayda yaralanan ve hastanelerde tedavileri devam eden öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: ANKA