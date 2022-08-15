Son dakika haberi! Emniyet ve jandarmadan 81 ilde 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'

Son dakika gündem haberi: İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince 81 ilde yapılan 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda; çeşitli suçlardan aranan 906 kişinin yakalandığını, 30 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince 81 ilde yapılan 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda; çeşitli suçlardan aranan 906 kişinin yakalandığını, 30 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' yapıldı.

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