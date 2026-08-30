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Girne'de batan gemi için arama kurtarma sürüyor

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Girne'de batan yolcu gemisine ilişkin, "Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir" açıklaması yaptı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Girne'de batan yolcu gemisine ilişkin, "Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "30 Ağustos 2026 tarihinde, Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na seyir halinde bulunan, 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu 'FİLOJET' isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alınmıştır. İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında; KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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