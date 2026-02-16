Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi başkanlığında Birim Amirleri Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan toplantıda, terörle mücadele, asayiş, uyuşturucu ile mücadele ve diğer önemli konular ele alındı.

İçişleri Bakanlığı Birim Amirleri Toplantısı, Bakan Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, toplantıda terörle mücadeleden asayişe, organize ve siber suçlarla mücadeleden uyuşturucu ile mücadeleye, trafikte can güvenliğinden göç yönetimine kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca afetlere hazırlık, nüfus ve sivil toplum hizmetlerinin geliştirilmesi, kamu binalarının tamamlanması, uluslararası işbirlikleri ve sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu konularında izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Açıklamada, vatandaşların huzuru ve güvenliği için tüm birimlerle koordinasyon içinde kararlılıkla çalışmaya devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
