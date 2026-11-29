İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün ve önümüzdeki günlerde birçok ilde etkili olması beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 29 Kasım 2026 Pazar günü; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam eden yağışların; kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte Çanakkale'nin kuzey ve doğu, Balıkesir'in kuzey, İstanbul'un Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak; Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. Kastamonu, Sinop ve Samsun kıyı kesimlerinde beklenen yağışların; kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte yerel kuvvetli olması bekleniyor" denildi.

'SEL VE FIRTINAYA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI'

Açıklamada ayrıca, "Yurdun güney ve doğu kesimlerinde görülecek yağışların; Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Malatya, Elazığ, Ağrı ile Erzurum'un güney kesimleri, Bingöl, Bitlis, Van, Şırnak, Muş ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli yağmur ve sağanak; Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Ağrı ve Erzurum'un güney kesimleri, Bingöl, Bitlis, Van, Muş ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların; Hatay, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Adana'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de görülecek rüzgarın; 1 Aralık 2026 Salı öğle saatlerine kadar Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı