Haberler

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'dan törenle uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Kübra Güran Yiğitbaşı, törenle uğurlandı.

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Kübra Güran Yiğitbaşı, törenle uğurlandı.

Valilik önünde düzenlenen törende Yiğitbaşı ve eşi Selim Yiğitbaşı ile vedalaşmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Vedalaşma sırasında duygusal anlar yaşandı, bazı kent sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Yiğitbaşı, burada yaptığı konuşmada, dört yıl kadar önce çok gururlu, onurlu, şerefli, müstesna görevi icra etmek, ifa etmek üzere, tarihi bir sorumluluğu omuzlarında hissederek Afyonkarahisar'a geldiklerini söyledi.

Yaklaşık 30 yıl kadar önce şehrin valisi değil, gelini olarak gönül bağının oluştuğunu ve kurulduğunu anlatan Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Dört yıl kadar önce de bu tarihi sorumlulukla, bu duyguyla, bu heyecanla, gururla aynen burada sizlerle kucaklaşmış, merhabalaşmış ve selamlamıştık. Şimdi de bu tarihi emaneti, bu görevi gururla, onurla, gönül rahatlığıyla teslim etmenin ve sizlerin kalbinde, gönlünde bir yer bırakmanın heyecanıyla, gururuyla, mutluluğuyla ve şükrüyle aranızdan ayrılıyorum. Hem gazilerimize hem şehit yakınlarımıza, gazi ailelerimize, beni bağırlarına bastıkları için, bu toprakların ne kadar büyük bir emanet olduğunu her daim hissettirdikleri için çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Canan Tükelay
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar

Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı! Bikinili kadın paylaşımı sonrası dananın kuyruğu koptu

Bikinili kadın paylaşımı sonrası olanlar oldu! Aşk bitti
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Nurullah Genç'in Ramazan etkinlik takvimi Demet Akalın'ın sözlerini akıllara getirdi

Demet Akalın görmesin
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor