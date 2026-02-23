Haberler

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Vali Yiğitbaşı için veda yemeği düzenlendi

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Vali Yiğitbaşı için veda yemeği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar'dan ayrılışı nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar'dan ayrılışı nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

Bir termal otelde düzenlenen yemekte konuşan Vali Yiğitbaşı, bu topraklarla kurduğumuz sarsılmaz gönül bağının mesafelerle zayıflayamayacak kadar derin olduğunu söyledi.

Yiğitbaşı, "Tabii bu kurduğumuz bağdan sonra Yiğitbaşı ailesinin bir ferdi olarak şunu gördük ki bu topraklara hizmet etmiş insanlar asla unutulmuyorlar." dedi.

Dedesi Gazi Yiğitbaşı'nın hem istiklal madalyası olan hem üç dönem Demokrat Parti'de milletvekilliği yapmış, aynı zamanda çok sevilen, sayılan inançlı, dürüst, temiz, ahlaklı bir insan olduğunu anlatan Yiğitbaşı, şunları söyledi:

"Benim için bu görev süresi boyunca iki çok önemli isim vardı. Bir tanesi babam, yıllarca kaymakamlık yapmış, en son vali yardımcısı olarak emekli olmuş. Bir diğer kişi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Burada tarihi bir yolu açarak, bizlere güvenerek bir Anadolu kadınının, devletin en üst kademelerinde nasıl hizmet edebileceğini gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kalbi şükranlarımı sunmak isterim."

Yemeğe, bazı milletvekilleri ve bürokratlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Afyon Kalesi'ne lazerle "Devlet Anamız Kübra Güran Yiğitbaşı Afyon sizi çok özleyecek" yazıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor

Yangın yerine dönen ülkede mahsur! İşte kartellerin korkunç tehdidi
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu

Soylu-Özel davasında karar bozuldu! Faiziyle birlikte ödeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

Maça damga vuran kare
Hollanda'da Rob Jetten dönemi! Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu

Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Bu çocuğu, şimdi tüm Türkiye tanıyor
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

Maça damga vuran kare
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor