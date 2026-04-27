İçişleri Bakanlığı: Ayaş Kaymakamı Eligül hakkında soruşturma açılmıştır

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilmiştir" denildi.

