İÇİŞLERİ Bakanlığı, 60 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 280 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet başsavcılıkları ve MİT Başkanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 280 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, silahlı eylemler, kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine karıştıkları, halk üzerinde korku ve panik yarattıkları belirlendi. Yasa dışı silah temini ve ticareti ile yapılanmalarını güçlendirmeye çalıştıkları, sanal medya platformlarından yeni eleman kazanmaya çalıştıkları ve baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarda bulunup örgüt propagandası yaptıkları saptandı. Şüphelilerin ayrıca iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri tespit edildi.

Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı