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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yunanistan'a İhlaller Konusunda Rahatsızlığını İletti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yunanistan'a İhlaller Konusunda Rahatsızlığını İletti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile yaptığı telefon görüşmesinde, Yunan botlarının Türk karasularını ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı aktardı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides'i arayarak Yunan botlarının Türk karasularını ihlalinden duyulan rahatsızlığı ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile akşam saatlerinde, Yunan botlarının Türk karasularını ihlaliyle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmeye dair şu bilgiler verildi:

"Yapılan görüşmede Bakan Sayın Yerlikaya, Yunan Sahil Güvenlik botlarının karasularımızı ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Sayın Christos Stylianides, iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine önem verildiğini, olayın siyasi bir yönü bulunmadığını, yaşanan ihlallerin tekrarlanmayacağını belirterek konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerden Türk makamlarının bilgilendirileceğini ifade etti."

Kaynak: ANKA / Güncel

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