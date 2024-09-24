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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yunan Bakan ile İhlalleri Görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yunan Bakan ile İhlalleri Görüştü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesine duyulan rahatsızlığı, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile telefon görüşmesinde ifade etti. İhlallerin önlenmesi için iyi komşuluk ilişkilerinin önemine vurgu yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, telefonda görüştüğü Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides'e Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yerlikaya ve Stylianides bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı dile getiren Yerlikaya, iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides de iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine önem verildiğini, olayın siyasi bir yönünün bulunmadığını ifade ederek, yaşanan ihlallerin tekrarlanmayacağının altını çizdi.

Bakan Stylianides, konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerden Türk makamlarının bilgilendirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel

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